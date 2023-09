Golf: viene una definición atrapante

Por su parte, quién se lamentó por su desempeño fue Kranevitter. El golfista de 24 años, que hoy logró 70 golpes (-1), aseguró que el clima y la posición en la que se encontraba le jugaron una mala pasada durante los primeros hoyos. “Hoy comencé un poco nervioso y con el pasar del tiempo pude ir haciendo mi juego y cerrando una vuelta que se me había complicado”, explicó Hernán, que analizó el motivo de haber estado dos fechas consecutivas en lo más alto. “Ayer iba en modo piloto automático, jugué muy tranquilo. No me imaginaba todo esto. Vengo de una gira en Buenos Aires y eso nos hace venir en ritmo. Tengo que disfrutarlo porque ahora queda la última ronda”, advirtió el tucumano, que tuvo su propia hinchada a un costado de las canchas. “Es un orgullo que tanta gente se acerque, sobre todo por el clima. Mi familia siempre está ahí alentándome”, agregó.