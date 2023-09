Niegan irregularidades en Canal 10

El presidente del directorio de Canal 10, Leandro Díaz, y el director Rodolfo Burgos, negaron que haya las presuntas irregularidades que menciona la vicepresidenta, Ingrid Lausberg; dijeron que ella ignora los procedimientos que permiten la designación de autoridades en el canal y afirmaron que la abogada, que está desde hace casi un año en el directorio, pretende “que el canal se quiebre para que venga un pícaro a decir a ver, hagamos un gerenciamiento, hagamos otra cosa’ ”. Los funcionarios respondieron a Lausberg, que había dicho a LA GACETA que pidió a la Justicia Federal que investigue presuntas irregularidades con comisiones por venta de publicidad en la televisora, lo cual figuraría en un informe de la sindicatura. “Ella no entiende cómo funciona el canal –dijo Díaz-. Esto de las comisiones ha sido acordado por directorio; ella hace un año que está ¿y ahora se da cuenta? Tenemos un acta de junio en la que le decimos que si no está de acuerdo que haga una propuesta. No quiso”. Según ellos, la sindicatura había pedido informes “por cuatro puntos, los cuales fueron explicados. En uno de ellos hubo un error del contador, reconocido, que hemos pedido que se investigue”. Añadieron que se está haciendo una auditoría, “a la que ella se opuso”.