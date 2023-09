Piden investigar presuntas irregularidades en Canal 10

Lausberg fue nombrada directora del canal el 11 de octubre pasado. “Asumí el 12 en el canal y empecé a pedir los datos: cuántos empleados hay, cuál es el sueldo promedio, cuál es el convenio colectivo de trabajo que corresponde; qué fondos hay; cómo es la distribución… y me llamó poderosamente la atención el cobro de las comisiones que, de hecho, el 20 de septiembre de 2022, es decir un mes antes de que yo fuese designada, era una suma muy elevada; la cual después de mi designación desciende ostensiblemente y después vuelve a subir. Y además existe una contradicción manifiesta en la posibilidad de cobros de comisiones de este único vendedor de Canal 10 que estaba inhabilitado para cobrar comisiones por venta de agencias y cuando pido las liquidaciones de comisiones de este señor aparece muchísimo dinero cobrado de comisiones por venta de agencias. Y cuando pregunto a qué se debe esto y que me den los datos de estas agencias, resulta ser que eran personas físicas también vinculadas al canal, y donde el mismo vendedor me dice que se trataba de ‘bolseros’. Y posteriormente los síndicos cuestionan la venta anticipada de hasta dos años para utilizar segundos del canal”. Dijo que el informe de la sindicatura da cuenta de esto. “Yo pedí información desde un mes antes pero le pido a la justicia que investigue por lo menos tres años para atrás”.