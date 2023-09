Video: mientras sacaba ropa, una mechera enseñó a su hija los métodos para robar

La propietaria del local de ropa remarcó que fue la vendedora quien constató que le faltaba un jean. “La perseguí y la alcancé a las cuatro cuadras. Le pregunté si me estaba robando e intenté abrirle el carro”, contó Sonia. “Forcejeamos y quiso pegarme. Busqué algo para defenderme y fue allí cuando sacó tres jeans y me los revoleó. Intentó pegarme nuevamente y me fui”, agregó.