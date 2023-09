Extraordinario retrato novelístico

El prestigioso escritor inglés Julián Barnes nos ha vuelto a maravillar con su Elizabeth Finch, en la que, ante todo, sorprende por deleitarnos con uno de los mejores, más expresivos y logrados retratos novelísticos, en este caso de la protagonista. Perfil que no se rebaja a la socorrida descripción de su aspecto, su altura, sus detalles personales, es decir a su imagen física, sino que se nos va presentando ella misma en el modo en que actúa, incluyendo su vínculo con el narrador, sus pensamientos, opiniones, y sus diálogos con él y los demás personajes. Y nos resulta así una persona muy cercana, vívida y empática, de esas que J.D. Salinger decía que después de leerlas le daban ganas de hacerse amigo, de llamarla por teléfono. Barnes nos cuenta su modalidad, poniéndola en boca de Neil, el narrador: “Elizabet Finch delante de nosotros, hablaba casi en una prosa escrita, sin ninguna separación perceptible entre el cerebro y la lengua, serena, elegante, inquietante, completa. ¿Era una elaboración, una persona que había pasado años trabajando en cierta forma de presentarse a sí misma…? Artificial, en otras palabras. Esa artificialidad, sin embargo, estaba al servicio de la autenticidad…. Nuestras fantasías estudiantiles sobre ella tendían siempre a lo turbio y lo glamoroso… Me la imagino siempre sin problema como una abadesa frente a un convento medieval… Pero no, Elizabeth Finch no era ninguna abadesa, ni ninguna Santa Úrsula, no digamos ya una de sus once vírgenes”.