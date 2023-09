Cartas de lectores: saqueos

La seguidilla de dolorosos sucesos que convulsionaron varios puntos del país hace unos días provocó una ridícula discusión semántica sobre si eran realmente saqueos o simplemente robos. Cuando la escalada parecía indetenible, felizmente estos hechos cesaron. La tragedia era inminente dada la lógica actitud de los comerciantes de armarse, para defender sus bienes y posiblemente sus vidas. Analizando las imágenes difundidas, veíamos cómo se llevaban bebidas alcohólicas, elementos electrónicos, ropa de vestir, cajas registradoras, góndolas… ¡Ah! Y también alimentos varios. Y como broche de la violación a la propiedad privada, destrozaron y quemaron los locales. No importa cuántos de estos delitos, lisos y llanos, se hayan producido. La marca que provocaron en los damnificados será traumáticamente inolvidable… y quizás definitiva. ¿Cómo se entiende tamaño ensañamiento, cuando muchos de estos delincuentes (no puede caberles otro término) eran asiduos clientes de los locales y hasta vecinos de sus víctimas? Y dejemos fuera de la discusión las palabras hambre, necesidad y pobreza, porque no tienen nada que ver con los hechos relatados. Son millones los argentinos, víctimas de este olvidable gobierno, atravesando situaciones de extremo dramatismo, y no por eso salen en “manada” a apropiarse de lo ajeno y menos a descargar su frustración y broncas destruyendo todo a su paso. Al contrario, redoblan sus esfuerzos y su resiliencia para sobrellevar, una vez más, el estrepitoso fracaso de nuestra clase dirigencial. Y aquellas bajezas también las vemos cuando por accidente vuelca algún camión de carga, con alimentos perecederos o imperecederos, como la hacienda vacuna por ejemplo. Cual pirañas, en cuestión de minutos, la carga es robada; y a la par de gente seguramente necesitada, estacionan vehículos varios, “4 x 4” incluidas, participando impúdica e impunemente del lamentable hecho. Todas estas tristes actitudes nos dan la exacta dimensión del grado de descomposición social y moral al que llegamos, y con el que tendrá que lidiar el próximo gobierno, sea el que sea, para sacarnos de la decadencia en la que nos sumergieron.