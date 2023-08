El show de la MLS: Messi no puede hacer todo

Sueña con conseguir una histórica clasificación a los play-offs de la Major League Soccer, pero sabe que no puede fallar. Y toda la ilusión estaba puesta en lograr el segundo triunfo consecutivo, luego de haber vencido en la fecha pasada a New York Red Bulls. Sin embargo, esta vez no alcanzó con la magia de Lionel Messi para que Inter Miami sume tres unidades: sólo pudo rescatar un punto frente a Nashville SC.