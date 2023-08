Pablo Alarcón emocionó a una multitud con su teatro a la gorra

En relación a la reacción del público, Alarcón explicó: "La gente se acerca después del espectáculo y es realmente hermoso. Ya lo había hecho en una etapa de mi vida cuando tuve que abandonar el país debido a amenazas en el gobierno peronista de Isabel Perón. Escapé, por supuesto, no voy a enfrentar balas. No soy como los políticos que dicen 'si no tengo trabajo, me enfrento a todo'. Mi valor es el trabajo".