El triste episodio que vivió Verónica Llinás y que la hizo llorar en plena verdulería: “No puede ser que estemos viviendo esto”

“Cuando hubo que defender que no desapareciera la financiación del Incaa, claro. No estoy de acuerdo con lo que hizo el Incaa todo el tiempo y me parece que fue medio un nido ahí, pero que no haya más plata para las películas implica para mí la muerte del cine. Yo no voy a defender eso. Yo puedo militar eso como si de pronto hay un viento como para militar la eutanasia lo voy a hacer, y como fue por supuesto lo del aborto. Pero no. En ese momento el aborto sí me parecía muy importante pero ahora ya no hay nada”, sentenció.