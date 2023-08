Cañeros se desligan de los incendios en sus campos

“Era una práctica cultural hace 30 o 40 años atrás, cuando no había cosecha mecanizada, entonces se hachaba la caña y abajo se la quemaba. No digo que eso desapareció, pero deben ser menos del 2% los que siguen haciendo eso”, indicó Marcelo Fernández, ex presidente de Cañeros del Este, quien asegura que a pesar de que el 95% de los productores no quema sus campos, siguen siendo “demonizados” por los incendios. El productor habló en entrevista con LG Play.