Somos responsables del planeta, pero podemos cambiar la realidad, según una especialista

- El acuerdo es fundamental por lo que plantea. Hace referencia al vínculo que los seres humanos tenemos con el ambiente, y se pide que sea uno dinámico, para poder generar más herramientas de protección y de desarrollo, con una perspectiva ambiental y social. Es necesario que ya no consideremos el ambiente como algo estático, con sus dogmas de aire, agua y demás... Sí, son importantes, pero también es importante cómo los humanos conocemos más del ambiente y tomamos medidas al respecto. Por eso el Acuerdo plantea el acceso a la información ambiental, como también la participación en las decisiones que afectan al ambiente. El derecho al ambiente es un derecho humano y no hay un derecho si no hay una vía para garantizarlo. Por eso Escazú habla del acceso a la justicia, para poder denunciar si se vulnera el derecho; y también se habla del rol de los defensores del ambiente. Las cifras de violencia contra defensores en América Latina y el Caribe son enormes. Por eso el acuerdo incluye una cláusula para protegerlos.