Pablo Granados se hizo la vasectomía y contó todo para derribar mitos

“Te despejo dudas”, adelantó. Y aclaró: “Vas a tener la misma cantidad de semen que antes. Solo que no tendrás espermatozoides, por lo que no podrás embarazar a nadie. La vasectomía no cambia ni tus orgasmos ni tu eyaculación. No afecta tus niveles de hormona, tu deseo sexual o tu capacidad de tener una erección”.