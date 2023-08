“Hay que cambiar las leyes laborales si querés que la gente consiga trabajo”

Reconoció que se trata de un cambio cultural en este país. “Porque acá se cree que muchas cosas son derechos, cuando no es así. No tenés derecho a tener el gas barato; hay que ganárselo. El derecho, en todo caso, es que nadie te impida ganarte legítimamente el dinero para pagar las cosas. Comer no es un derecho que deba garantizar el Estado; el Estado no tiene la obligación de mantener alimentado a cada ciudadano. Sí debe garantizar que nadie impida al ciudadano ganar legítimamente el dinero para que coma, que nadie interfiera cuando este salga a pelear”, dijo.