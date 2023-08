Horóscopo semanal: predicciones de cada signo sobre amor, dinero y salud

Sagitario. No se detengan, avancen y sigan creciendo. Semana de logros, de fuerza, de sacar lo mejor de ustedes y de enfrentar problemas que arrastran con una persona que ya no quieren que esté en su vida. Decidan para avanzar. Quiéranse más. Ante todo, su lema debe ser "Yo primero". Busquen su felicidad, salud mental y progreso. Días de mucho trabajo y estudio. Los invitan a un viaje. Organícense y paguen sus deudas. Dos golpes de suerte. Tiempo de progresar, de quitarse el estancamiento y de alejarse de malos pensamientos y de la autodestrucción. Concéntrense en lo positivo, Mejoren hábitos. Protéjanse de las malas vibras. Busquen una pareja estable que los ayude a construir y no a destruir; a construir un mejor porvenir y a avanzar. No se acerquen a gente mediocre que no les aporta nada. Sorpresa económica: cobran deuda del pasado.