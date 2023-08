La magia de Messi ilusiona a Miami con ganar otro título

Hasta el sábado a la noche, Inter Miami no sabía lo que era festejar un título. De la mano de Lionel Messi, no sólo ganó invicto la Leagues Cup (en la que compitieron otros 46 equipos) sino que antes de que termine agosto podría obtener otro trofeo: la US Open Cup, que vendría a ser un equivalente a la Copa Argentina, ya que participan más de 100 equipos de diferentes divisiones de Estados Unidos (incluyendo algunos amateurs)

Para eso primero deberá vencer a Cincinnati en la semifinal que se disputará el miércoles desde las 20, en Ohio. Algo que hace un mes atrás parecía improbable considerando el pésimo rendimiento de las “garzas”, y que hoy se mira con mucho mayor optimismo a partir de la llegada de un Messi afiladísimo (10 goles en los siete partidos que jugó), de Sergio Busquets y de Jordi Alba.

Por lo pronto, hay una buena noticia para los hinchas que siguen los partidos de “Leo” desde Argentina y no cuentan con una suscripción a Apple TV: el partido se podrá ver en vivo por TyC Sports, por lo que al menos por esta vez (y en caso de una eventual final) no tendrán que recurrir a peligrosos links ilegales para ver a Messi en acción.

De todos modos, el fin de semana será también el esperado debut de Messi en la MLS, donde el desafío será sacar a Inter Miami del fondo de la Conferencia Este y llevarlo a la zona de clasificación a los play-offs. El inicio de ese camino empinado será el sábado, visitando la casa de los New York Bulls.

“Ojalá esto sea sólo el principio”, publicó Messi en sus redes sociales tras ganar la Leagues Cup (como mejor jugador y goleador del torneo) e igualar a Dani Alves como futbolista con mayor cantidad de títulos (44).

El propio Barcelona felicitó a “Leo” por el récord en sus redes sociales. “Muy orgullosos de haber sido parte de esa increíble historia”, publicó el club catalán, en el que Messi ganó 35 de esos 44 títulos, entre ellos cuatro Champions League, 10 ligas, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Esta última competencia aparece en el horizonte lejano del capitán: haber ganado la Leagues Cup clasificó a Inter Miami directamente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, que nuclea a los mejores equipos de Norteamérica y Centroamérica. La próxima edición comenzará en febrero del año que viene, y quien resulte campeón se clasificará al Mundial de Clubes.