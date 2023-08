Tapar baches y asfaltar se volvió un dolor de cabeza para las municipalidades tucumanas

Al inaugurar la semipeatonal de 9 de Julio al 200, Toscano reconoció que por la falta de precios de referencia se veían obligados a no continuar de inmediato con las obras en la cuadra siguiente, como estaba previsto. En ese sentido, dijo que la devaluación también dejó sin precio a productos que cuentan con componentes importados, tales como las luces LED que se usan para los semáforos, los controladores, entre otras cosas. “Nadie te quiere vender hasta que no tengan un mínimo de estabilidad para tener previsibilidad. Así que, en obra pública, hoy prácticamente no hay precio de referencia de nada”, recalcó.