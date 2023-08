Massa va a EEUU por los desembolsos y otros créditos

A propósito, el también candidato presidencial de Unión por la Patria mostraría la devaluación que realizó después de las PASO y la suba de las tasas de interés como “tarea cumplida”, y también los números del Banco Central. El viernes, el BCRA cerró la jornada con compras por U$S 11 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), mientras que en el balance semanal ( con un mercado cambiario muy volátil y el dólar por arriba de $ 700) se registra un saldo positivo de U$S 658 millones y con un acumulado en agosto de U$S 797 millones.