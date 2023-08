La cruda historia familiar de Javier Milei: "Mi papá me hacía bullying"

En una entrevista con Luis Novaresio en Debo Decir, realizada en 2018, el economista había revelado situaciones de violencia física y psicológica que vivió en su familia. “Mi padre. De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida", reveló conmovido. "Me hacía bullying", sumó.