Se tatuó una frase motivacional y 10 años después descubrió un insólito error de ortografía

La joven tuvo la intención de tatuarse la frase “Where dreams come true” que en castellano significa “donde los sueños se hacen realidad. No obstante, el tatuador cometió un grave error que cambió todo el significado: “El pel... del tatuador le puso ‘Where breams come true’”. Y luego aclaró: “Ella tiene este tatuaje hace 10 años”.