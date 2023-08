Una inesperada derrota con el rival menos pensado

Tras esas breves declaraciones, las autoridades ingresaron el despacho privado nuevamente. Allí se instaló una pantalla gigante en la que se seguía el escrutinio que los fiscales del oficialismo iban enviando. Milei estaba 2.000 votos por encima de la sumatoria de sufragios de los precandidatos presidenciales Sergio Massa y Juan Grabois. Las caras de incredulidad se percibían entre funcionarios, legisladores y dirigentes provinciales. No hubo fiesta; tampoco festejos. En varios televisores, los presentes seguían el escrutinio y el análisis de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los popes locales encontraban argumentos para explicar la derrota en la tendencia nacional. El diputado y candidato presidencial libertario ganó en otras provincias gobernadas por el peronismo. No hubo lugar a la autocrítica. El Partido Justicialista se desmovilizó muy rápido por falta de combustibles. A tal punto que un dirigente ingresó al antedespacho esgrimiendo que la pérdida de votos se debía a la falta de contención y de generosidad con aquellos que convirtieron en gobernador a Jaldo el 11 de junio pasado. “Perdimos porque no jugamos bien los 90 minutos de este partido. Más aún, creo que entramos a la cancha con mucho menos de 11 jugadores”, comentó otro dirigente que reclamó la falta de tarea proselitista de un amplio espectro de la dirigencia peronista.