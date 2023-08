Elecciones 2023: vecinos destacaron la buena organización en Alderetes y en Banda del Río Salí

Los votantes, por su parte, resaltaron la rapidez con la que avanzaban las filas y lo cómodo que era no tener que elegir entre múltiples boletas. “Ya me imaginaba que iba a ser más tranquilo que la última vez, pero no me esperaba que fuera tan rápido; llegué y en menos de diez minutos ya estaba desocupada”, dijo Soledad Contreras, mientras su esposo José se sumaba a la conversación: “la verdad que es incomparable; aparte entrás y tenés la cantidad justa de boletas, no como ese circo que hicieron con los mil acoples en las provinciales que terminabas mareado con tantas opciones”.