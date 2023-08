La tristeza de Coco Sily luego de separarse de “Caramelito”: “Lo entiendo y doy un paso al costado”

Además, remarcó que se siente desilusionado porque pensó que podía construir un noviazgo sólido con “Caramelito”, pero no resultó. "No voy a negar que en ese tiempo me enamoré, pensé que íbamos a tener una pareja divina y eso no sucedió. Ella tomó la decisión, le pasaron muchas cosas en los últimos años. Es entendible, fue un matrimonio de muchos años", señaló.