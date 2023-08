Mauricio Macri le respondió a Cristina Kirchner: "Debería ser más seria"

“Y la segunda ‘genialidad’, con la que también estuve en contra, es Aerolíneas Argentinas, otro disparate que nos lleva costando 10 mil millones de dólares. Hasta Lula, que es amigo de ellos, se dio cuenta que no era necesaria una aerolínea del Estado. Y si no nos ponemos de acuerdo con eso, y no quiero ser dramático, la Argentina no tiene futuro. El Estado no tiene que estar en un lugar que no es necesario y donde el privado lo hace bien”, sumó a continuación.