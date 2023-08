Cartas de lectores: consumo de combustible

Desde hace unos días existe la obligatoriedad en las estaciones de servicio de exhibir en los surtidores de combustibles el porcentaje de mezcla de las naftas con biocombustibles con el objetivo de que el cliente tenga mayor información sobre el producto que adquiere y abona. Pienso que también es una excelente oportunidad para informar al cliente que el consumo de combustible de su vehículo aumentará entre un 4 a un 5% por el uso de esta mezcla. Para que quede claro, lo ejemplifico así: cada 10.000 pesos que se paga por el combustible con mezcla de etanol, el vehículo recorre los mismos kilómetros como si hubiese cargado $ 9.600 de nafta sin mezcla de etanol. Es decir, con esa carga de combustible, aporta $ 400 al crecimiento de la actividad sucroalcoholera. Por ende, el precio de la carga de nafta mezclada con biocombustibles debería tener un precio menor o, bien, informarle y darle la posibilidad al usuario de que elija hacer o no su aporte de dinero o continuar con el expendio de naftas sin mezclas. Planteo esto en aras de que los consumidores puedan defenderse de estas arbitrariedades ya que las organizaciones creadas para este fin no lo hacen ni ponen foco en la importancia de esta comunicación. Me interesa que quede claro que siempre defenderé la utilización del alcohol como combustible, pero cuando esto ocurra en motores tipo FLEX que fueron diseñados para ese uso. De hecho, en marzo debutó el combustible renovable en la categoría de automovilismo más importante de Estados Unidos, Indycar, que se importa desde Brasil para la reducción de las emisiones de gases en al menos un 60% en comparación con la nafta de origen fósil. Nadie puede ir en contra de una medida que disminuya el impacto del cambio climático, pero siempre y cuando no atropelle los derechos de los consumidores. Los autos que utilizamos los argentinos en el día a día no se fabricaron ni nacieron para el uso del etanol como combustible, que tiene un poder calorífico menor que las naftas, por eso gastan más combustible como expliqué en el ejemplo arriba. Lo justo para el consumidor sería poder elegir, pero no se nos brinda otra alternativa y tampoco una adaptación del precio para evitar el gasto extra, especialmente en el contexto inflacionario nacional.