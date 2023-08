Las alarmas narco no paran de sonar

“El panorama es muy complicado”. Esas fueron las palabras utilizadas por un investigador para describir el presente del narcotráfico en el país y en la provincia, en particular. Fue una frase que describe que falta de todo para hacerle frente a un delito que no deja de avanzar. Una definición contundente para alertar que la prevención, la investigación y la persecución penal son insuficientes contra una actividad ilícita que cambia de rutas y de actores permanentemente. El Estado nacional es una especie de médico que tiene un diagnóstico, pero no aplica el remedio para frenar el mal.