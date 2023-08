Acuña, en Tucumán: pedido para que la educación sea “esencial” y críticas a los gremios docentes

“Si antes de la cuarentena la educación ya venía cayendo, hoy estamos en una situación de emergencia. De esa emergencia se sale con más escuela, por lo que la educación debe ser declarada servicio esencial, que equilibra el derecho a parar con el derecho a aprender”, sugirió Acuña. “Significa que la educación no puede parar; la escuela no se puede cerrar. Si un docente para no puede cobrar, y aquel docente que trabaja tiene que cobrar más. Es una premisa muy simple”, sostuvo.