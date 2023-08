Regional de rugby: Súper 10 reparte los últimos dos boletos a semis

Huirapuca, en cambio, debe ganarle a Tucumán Rugby en Yerba Buena (dirigirá Pedro López Vildoza) y esperar que pierdan Old Lions y/o Universitario. Y si Uni le gana a Lawn Tennis por menos de tres tries de diferencia, los de Concepción se clasificarán si le ganan con bonus al “verdinegro”. El partido se verá en vivo por Try TV.