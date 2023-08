Rugby: Huirapuca, lanzado hacia un portal que se cierra

Este fin de semana se cerrará la fase clasificatoria del Súper 10 del Regional NOA con una definición simultánea que tendrá a todos con los nervios de punta: en cuatro canchas distintas, cinco equipos se disputarán las últimas dos plazas disponibles para las semifinales por el título. Uno de esos aspirantes es Huirapuca, el campeón vigente, que en esta fecha final deberá visitar en Yerba Buena a Tucumán Rugby.

El equipo de Concepción llega impulsado por una muy buena racha (cinco triunfos en las últimas seis fechas) que le permitió recuperarse de lo que en un momento había llegado a ser una situación complicada: cuatro derrotas consecutivas al final de la primera rueda lo habían retrasado hacia el octavo escalón, más cerca de tener que defender su plaza en Primera que de la lucha por la clasificación a los play-offs. Sin embargo, a partir del triunfo de local sobre Tucumán Rugby en la fecha 9, todo cambió: desde entonces, el “viento del sur” ganó seis de los ocho partidos que disputó ((Lince, Jockey Club, Natación, Old Lions, Lawn Tennis y Los Tarcos), y las dos derrotas que sufrió (Jockey de Salta y Universitario) fueron por menos de tres tantos de diferencia. O sea, estuvo a nada de la victoria en ambos casos.

“La clave fue no habernos caído nunca de la cabeza. Habíamos perdido partidos muy ajustados en la primera rueda, pero el lunes a la noche estaban todos en el entrenamiento. El compromiso fue tremendo. No era fácil levantar el ábimo, porque sabíamos que no estábamos muy lejos y que a veces nos había faltado suerte”, explicó el head coach Federico González.

“También fue importante haber armado una buena preintermedia e intermedia. Además, durante el torneo se nos fueron sumando jugadores como Juan Herrera, Enzo Egea, Enzo Gutiérrez e Ignacio González Ponce, que estaban jugando afuera o trabajando”, agregó “Gelatina”.

Tan abajo había llegado a estar Huirapuca en la tabla que, a pesar de esa buena racha que arrastra, aún no está clasificado ni dentro de la zona de clasificación: si bien está igualado en puntos con Universitario (48), los de Ojo de Agua se estarían quedando por ahora con el último boleto a las semifinales por haber ganado los dos partidos en que se enfrentaron. En el último de ellos, por la fecha 16, la “U” lo dio vuelta en la última jugada, pasado ya el minuto 80. De no ser por esa acción, “huira” ya estaría en semifinales. “Fue un partido aparte, que lo deberíamos haber ganado. Por primera vez se aplicaba el TMO en el torneo y sentimos que no se lo hizo bien, lo que nos perjudicó. Pero bueno, venimos de ganarle a Los Tarcos jugando casi todo el partido con uno menos. Fue un triunfo heroico que nos da un envión anímico muy grande”, destacó González.

Para meterse en semis, Huirapuca necesita ganarle a Tucumán Rugby y esperar una derrota de Universitario (4°) o de Old Lions (3°). “Sería un sueño volver a meter a Huirapuca entre los cuatro mejores de la región”, cerró el head coach.