Que no pare el Ensamble JazzTang con su propuesta

“En la primera sección se combinan clásicos del jazz universal: “In a sentimental mood” (Duke Ellington), “Take the A train” (Billy Strayhorn) y melodías típicas americanas en versiones de Bolling: “Moonlight in Vermont”, “Stars fell on Alabama”, “Mississippi old man river” y “On the Atchison”, “Topeka and the Santa Fe” (de la serie Crossover USA)”, enumera Moreno.