El campo de las simulaciones domina “El sonido de lo frágil”

- Mi fragilidad es sentirme vulnerable frente a un contexto que por momentos es demasiado estridente y superpoblado de información. Frente a los propios imperativos de hacer, avanzar, hacer, avanzar, siento que el silencio, la pausa, se transforman en espacios preciados que me tengo que gestionar con valentía. Muchas veces me siento frágil frente a la otredad pero, a su vez, siento que es un desafío que quiero recorrer. En el vínculo con la otredad hay una clave sobre cómo somos como sociedad, la naturalización del odio a quienes no piensan ni viven según nuestros estándares, rompe nuestro tejido social, y nos deshumaniza. En este sentido, la fragilidad puede ser un gesto distinto, que al menos interrumpa las prepotencias y los gritos desaforados, de quienes pretenden imponer un modelo que adora el poder individualista como fórmula de “sociedad exitosa”.