La trama secreta de los regresos de Perón II

Los años de Perón en la península ibérica habían sido más ingratos para él de lo que siempre se supuso en la Argentina. Lo confirma un memorando que Perón escribe el 15 de diciembre de 1971, una de cuyas copias se hallaba entre los papeles secuestrados el 8 de octubre de 1976 por el juez federal Rafael Sarmiento, en un allanamiento a la residencia de Perón en Puerta de Hierro con intervención de la justicia española. “Cuando llegué a España (1960) –dice Perón– la primera visita que recibí en Torremolinos fue la del embajador Navascuez que, en nombre del Caudillo, me comunicó que debía considerarme ‘huésped de España’. Desde entonces así me he considerado”.