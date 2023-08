"Tenemos una situación económica y social que no da para más", advirtió Masso

"Hay que dejar atrás a esa dirigencia política que a la hora de elegir que modelo de país queremos se juntan para abrazar al neoliberalismo, como han hecho el Frente de Todos y Juntos por el Cambio al aprobar el acuerdo con el FMI. Hoy las desigualdades han crecido en función de que se ha tomado la decisión de pagar al fondo y prácticamente no tenemos reservas en efectivo en el Banco Central. Aparte de no tener el efectivo, que es lo que nos da credibilidad con el resto del mundo, tenemos una situación económica y social que no da para más", agregó.