A partir de mañana, vuelven las 12 cuotas: cuál es la tasa de interés y qué rubros abarca

Sin subsidio del BCRA

Una diferencia importante que tendrá esta etapa del programa es que la tasa ya no contará con subsidio estatal. Si bien lo acordado con los bancos es un costo menor que la tasa sistémica –es decir, la que negociaría cualquier comercio por fuera del programa–, se eliminó la franquicia que existía con los encajes del BCRA. Hasta ahora, el organismo monetario les permitía a las entidades financieras liberar 15% de los encajes y colocarlos a tasa, lo que les otorgaba una mejora adicional de la tasa. Pero la entidad que conduce Santiago Bausili ya venía advirtiendo que no quería sostener la franquicia, no sólo porque no está bien visto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino porque engrosa los pasivos remunerados, que la entidad busca reducir al máximo.