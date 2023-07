Federico Masso: "Massa es el responsable de la inflación en Argentina"

“Como será la poca confianza que se tiene el Ministro Massa que va a postergar el anuncio de la inflación del último mes para que no salga previo a las elecciones PASO. Si el considera que está haciendo bien las cosas y que las medidas que está tomando no van a generar inflación , no debería tener miedo en mostrar esos números a la sociedad” ; agregó Masso.