Masso: "Las grandes ganancias del país deben destinarse a políticas públicas de inclusión"

"Queremos discutir un nuevo proyecto nacional con igualdad de oportunidades, reduciendo las brechas de desigualdad que existen hoy (50% de pobreza, 16% de indigencia). Una Argentina con un plan de infraestructura maestro y un nuevo sistema impositivo más justo. Pero sobre todo que las grandes ganancias del país deben destinarse a políticas públicas de inclusión, no a pagar deudas que no la han contraído los millones de argentinos que hoy la pasan mal, sino quienes nos han gobernado los último 20 años, en detrimento de no poner esos dólares al servicio del trabajo y la educación", concluyó.