Federico Masso: “Queremos llegar al Congreso para defender los derechos de la gente"

“Solo así vamos a darle batalla a la pobreza -insistió-, al narcomenudeo, pero sobre todo a las profundas desigualdades que vive nuestro pueblo y que no se condicen con las riquezas del país. Los niños de hoy merecen tener las oportunidades que las generaciones anteriores no tuvieron. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras comer, acceder a un medicamento, tener una vivienda digna o ir a la escuela sean un lujo en Argentina”, afirmó.