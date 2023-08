Cartas de lectores: Julio A. Roca II

Interpelada por la carta “Ultraje a la memoria de Julio Argentino Roca” (31/07/2023), firmada por Elena P. de Colombres Garmendia y Sara Peña, de la junta de Estudios Históricos de Tucumán, y expresando, como tucumana y argentina, mi total apoyo a lo allí expuesto, vengo a aceptar el reproche que ella implica. Ya desde el cambio de nombre de parte de la Avenida Roca, hace varios años, se puso de manifiesto el silencio de la ciudadanía en general, que no expresó públicamente su indignación (que sí la había) sobre este acto -pido disculpas si las hubo, lo desconozco-. Pienso que no supimos defender, salvo honrosas excepciones, la memoria de este gran presidente tucumano que enalteció a nuestro país. El fue dos veces presidente de la Nación y las obras que llevó a cabo fueron innumerables e importantísimas y fundaron las bases del Estado Nacional moderno, pero esto se calla. Este revisionismo histórico que busca demonizar su figura sólo hace hincapié en la Campaña del Desierto, acusándolo de genocida, al tiempo que reivindican la patria mapuche y montonera, modifican el pasado y la historia hasta la afrenta, intentando utilizarla con motivos políticos. En el fondo es una cuestión ideológica, orquestada para borrarlo de nuestra historia. Por ejemplo, también Rosas realiza en 1833 una campaña contra los indígenas, triplicando el número de los caídos en la Campaña del Desierto, y nadie lo llamó genocida. En la Campaña de Roca no hubo combates importantes, pues los indígenas ante su avance, optaban por huir o rendirse (“Soy Roca”, de Félix Luna). Los mapuches, que se dicen víctimas y reclaman tierras que no les pertenecen, no eran, según estudiosos del tema, originarios de Argentina como lo fueron otras tribus a las que avasallaron y esclavizaron, sino que provenían de Chile, y tenían aterrorizados a los pobladores del campo y pequeños pueblos con sus sanguinarios malones. Roca, con la Conquista del Desierto, logró la incorporación de 375.000 kilómetros cuadrados al patrimonio nacional, punto de partida para la ocupación y control de la Patagonia hasta el Estrecho de Magallanes. Pacho O’ Donnell: “La Campaña del Desierto fue una decisión geopolítica correcta; y podríamos decir urgente, de no ocupar Argentina la Patagonia, lo haría otra Nación Extranjera”. La Historia misma es la que hace grandes a quienes lo merecen, los relatos ideológicos interesados terminan siendo desenmascarados (Jesús M. Silveyra).