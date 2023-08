Luciano Sánchez, tras la dura lesión: “que Marcelo se quede tranquilo”

Las imágenes de la lesión de Luciano Sánchez dieron la vuelta al mundo. Y en todos los casos acompañadas de una advertencia: sensibles y de alto impacto. De hecho, el episodio dejó estupefacto al público en la cancha de Argentinos, donde el “bicho” y Fluminense empataron 1-1 por la Copa Libertadores. Y todo por un involuntario pisotón de Marcelo. “Que se quede tranquilo, fue una jugada desafortunada. Marcelo se sentía mal. Me enteré de que me estaba buscando; lo admiro como jugador y ahora como persona. Se lo hice saber y no hay nada que reprocharle”, comentó el mendocino, de 29 años.