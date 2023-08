El Gobierno les cambia las reglas de juego a los importadores

"Creo que parte de lo que está ocurriendo se alinea con lo que se había anticipado: aquellos que no liquiden divisas no tendrán acceso a dólares para importaciones", explica un experto del sector. Se recalca que la liquidación de divisas es un requisito esencial para acceder a dólares destinados a este fin. En caso contrario, no se obtendrán divisas.