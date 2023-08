Mundial de fútbol femenino: Brasil se juega el pase frente a Jamaica

Brasil, la gran potencia futbolística femenina de Sudamérica, está decidido a saldar la gran cuenta pendiente de su historia: ganar la Copa del Mundo. Sin embargo, la derrota a manos de Francia (2-1) en la segunda fecha dejó a la verdeamarelha obligada a ganarle hoy a Jamaica para meterse en octavos de final. El empate no le alcanza, sólo el triunfo. Y aunque el seleccionado caribeño lleva en principio las de perder, logró igualar con Francia en el debut, por lo que Brasil no puede darse el lujo de confiarse. El duelo comenzará a las 7 en Melbourne (Australia). A esa misma hora, Francia se medirá con el ya eliminado Panamá, y el triunfo le permitirá asegurarse el primer puesto del grupo. Aunque no está claro si eso es una ventaja, ya que le tocaría enfrentar en octavos de final al segundo del grupo H, que por ahora es Alemania.

Eso se resolverá mañana desde las 7, cuando Alemania enfrente al ya eliminado Corea del Sur, y Colombia (por ahora, primero del grupo H) se mida con Marruecos.

En los partidos de ayer, Países Bajos aplastó 7-0 a Vietnam e Inglaterra 6-1 a China (foto). EEUU igualó 0-0 con Portugal.

Hasta ahora, los clasificados a octavos de final son Suiza, España, Japón, Noruega, Países Bajos, EEUU, Inglaterra, Nigeria, Australia y Dinamarca.