Cartas de lectores: un viaje a la Patagonia

Ahora que asistimos a una campaña teñida de ignorancia sobre Julio A. Roca referiré una anécdota personal de hace pocos años que hablara sola del desconocimiento de quienes forjaron nuestra Nación. En viaje desde El Calafate para conocer el glaciar Perito Moreno una guía turística iba narrando todos los accidentes geográficos de tan bellos paisajes. Terminada la visita al glacial y de vuelta en el ómnibus llame a la guía y le dije hablando muy en voz baja, que su función había sido muy ilustrativa, pero que había omitido dos circunstancias históricas merced a las cuales estábamos disfrutando de la belleza colosal de los glaciales. La primera omisión se refiere al primer desafío de la época y de la antigua pretensión de Chile de la Patagonia les pertenecía .El perito Moreno fue contratado para mensurar todo el sector cordillerano y los lagos, desde el Lago Argentino en el sur de Santa Cruz hasta el Huechulaufquen en la provincia de Rio Negro pasando por el Nahuel Huapi ,el Meliqina y los siete grandes lagos .Le llevo dos años al perito Moreno concluir semejando trabajo y se lo entrego a quien se lo había encomendado que fue el Presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, un tucumano sucesor de Domingo F. Sarmiento .Pero lo que guía también desconocía era quien completo la labor para que la Patagonia sea argentina .Tal fundamental gestión la realizo en General y Presidente de la Nación don Julio Argentino Roca , que fue un gran militar pero tal vez más grande político. Los hechos que determinaron que todo cuanto relevo el perito Morreno haya sido y es hoy patrimonio nacional se debe a la sagacidad política de Roca que aprovecho de que Chile estaba en guerra contra Bolivia y Perú para plantear un arbitraje que estableciera las fronteras entre los dos países .Antes de eso adquirió una flota de navíos pues nuestra armada no existía .No contento con esta gran adquisición armamentista hizo un viaje por el Canal de Beagle y desembarco en un símbolo de fraternidad para “mostrar “ las modernas naves de la marina argentina .De este modo propuso un Tribunal Arbitral británico que había actuado dilucidando la frontera entre España y Francia. De este modo se decidió que la línea divisoria de ambas naciones pasaría por una las cumbres más altas de la cordillera y por las pendientes de los ríos. El arbitraje determino que todos los ríos cordilleranos desaguaban en territorio argentino a excepción de uno en el extremo sur que desaguaba en Punta Arenas. Los cuestionamientos de los chilenos no tuvieron éxito y pude afirmarse que hoy la Patagonia es argentina por exitosa gestión del general Julio Argentino Roca, otro tucumano que honro su paso por la política defendiendo la soberanía nacional .Asi como la guía turística de El Calafate no conocía esta gesta de Avellaneda y Roca es muy posible que quienes pretenden trasladar de Bariloche la estatua ecuestre del que fuera el creador de la Patagonia Argentina tampoco conocen el origen y la gesta de estos dos tucumanos.