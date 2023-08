El editorial de Van Mameren: "Manzur no se recupera de no haber estado en la fórmula presidencial"

"Y mientras está la campaña ¿Quién gobierna Tucumán? ¿Quién es el gobernador? A veces se confunden hasta los propios actores y no dicen el vicegobernador sino 'el gobernador Jaldo'. Y esto tiene que ver con que Manzur sigue todavía sin poder asumir su duelo después de no haber estado en la fórmula presidencial. Incluso en la Casa de Gobierno se preguntan: ¿Qué le pasa a Juan? A veces no se lo ve, a veces se demoran firmas, a veces no está predispuesto a la gestión; no se recupera de la derrota de no haber estado en la fórmula presidencial", finalizó.