Emilia Mernes confesó que fue víctima de bullying: “Me humillaron muchísimo”

¿Cuál fue la causa del bullying hacia Emilia Mernes?

“Fue una experiencia muy buena pero me trajo como contra mucho bullying”, empezó diciendo. “Resulta que muchas chicas de mi curso habían hecho el casting y no quedaron. Haber quedado y haber ganado el concurso... no sé, no les gustaba... si llamaba la atención, no les gustaba...”, añadió.