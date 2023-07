Darío Barassi le hizo un reconocimiento a su mamá y dio un emotivo mensaje

Ella lo llama “Gorito”, sin la “D”, según contó Barassi. Por eso, luego de aquella función, la mujer lo habló y le dijo: “Gorito, que bueno que se dio cuenta hace un tiempo que lo suyo no era la abogacía. Yo me di cuenta hoy, me sentí orgullosa de verlo actuar. La obra no la entendí, pero fui la única porque todavía escucho cómo te aplauden”.