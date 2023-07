Darío Barassi habló de la sorpresiva decisión que tomó con su pareja: “No hay manera...”

Qué dijo Darío Barassi tras quedar afuera de los nominados a mejor conductor en los Martín Fierro

Durante una entrevista en Socios del espectáculo, afirmó: "Me da gracia tantos temas, no pasa nada. A parte, está nominado 100 Argentinos Dicen. Obviamente que yo me esperaba estar nominado, es una realidad, me gusta el laburo que estoy haciendo, siento que hay buena recepción de la gente".