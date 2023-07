Martín Fierro 2023: cómo reaccionaron los invitados a la frase viral de Benjamín Vicuña

La frase viralde Benjamín Vicuña en la ceremonia de los Martín Fierro todavía es tema de análisis en los programas de chimento. "Este país me dio hijos maravillosos. Me dio un amor", manifestó cuando recibió el premio a Mejor actor protagónico de ficción y en el acto notó que había cometido un furcio. En ese momento, todas las miradas se direccionaron hacia Pampita, su ex pareja y mamá de sus cuatro hijos, quien también estaba en el salón junto a su esposo, Roberto García Moritán.