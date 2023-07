Sinéad OConnor: cuántos hijos tuvo y qué pasará con su fortuna

La cantante irlandesa lanzó su primer álbum The Lion And The Cobra en 1987, el cual fue bien recibido por la crítica y le permitió ganar una decente suma en regalías. Su segundo disco, Do Not Want What I Haven't Got (1990), le valió un premio Grammy a "Mejor Álbum de Música Alternativa". Esta pieza incluía el sencillo Nothing Compares 2 U, el cual le significó múltiples galardones del Grammy, tales como a la "Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina" y al "Mejor Video Musical".