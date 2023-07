Se desconoce el móvil del crimen de un joven que fue asesinado de un balazo

Por último, la familia Aguilera le pidió a la Justicia que no se olvide de Javier. “No queremos que esto quede en la nada sólo porque el sospechoso es hijo de un ex policía. Ya tuvimos problemas con las cámaras de seguridad que habrían filmado todo; la dueña, que es esposa de un policía, nos dijo que ella nos iba a dar los videos, pero después de hablar con la policía nos dijo que no se grabó nada porque no tenía la memoria. ¡Que el responsable la pague en la cárcel!”, manifestaron Mayra y Juana.