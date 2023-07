Cartas de lectores VII: A 40 años de “V invasión extraterrestre”

Vinieron en 50 naves nodrizas en son de paz, así comenzaba una de las series de ciencia ficción para la televisión más recordadas en todo el mundo, hablo de V invasión extraterrestre; creada por Kenneth Johnson y transmitida entre 1983 a 1985. V invasión fue furor en Argentina, alcanzando un máximo de rating sólo alcanzado por las eliminatorias del mundial 86. Esta serie desde el género de la ciencia ficción entretenía a grandes y niños, mientras retrataba en gran parte el holocausto llevado a cabo por el régimen nazi. Las naves de combate, pistolas laser y de más efectos especiales cautivaban a un público que iba descubriendo la verdadera intención de los “visitantes”, como eran llamados, lagartos evolucionados de voz estridente que tras una falsa piel con apariencia humana y un vistoso uniforme rojo pretendían quedarse con el agua del planeta y cebarnos para alimento. Los principales personajes como el cronista Mike Donavan fue el primero en conocer la verdadera intención de estos seres; la Dra. Juliet Parish la investigadora que descubrió la bacteria del polvo rojo que diera la victoria a la humanidad, eran los líderes indiscutibles de la resistencia, sin olvidar al mercenario Ham Tyler. Del lado de los “visitantes” se encontraba Willy el alienígena bueno, protagonizado por Roberth Englund quien más tarde sería conocido por interpretar a Freddy Krueger; por supuesto ninguna historia carece del mal, encarnado en la serie por Diana, quizá una de las villanas más recordada de todos los tiempos; interpretada por Jane Badler, quien logró con su personaje unir belleza, seducción y maldad -¿quién no recuerda el pasaje donde devora vivo a un ratón o sus peleas con su rival, la rubia Lidia, con quien se disputaban la comandancia?-. La serie marcó a toda una generación que hasta hoy persiste en sus memorias ochentosas escenas tales como las hazañas de Donovan para entrar y salir de la nave nodriza, como al comandante en jefe se le quita la falsa piel dejando ver su verdadero rostro reptiliano frente a las cámaras televisivas, los combates aéreos y terrestres donde el sonido y color de los rayos laser impactaban a la teleaudiencia de entonces, el nacimiento del bebé lagarto, entre tantas más. En nuestra provincia se emitía los días jueves a las 22 hs. Y todo se paralizaba; al otro día la infancia de aquellos años 80 comentaba en las escuelas lo visto la noche anterior, mientras improvisaban con papel pistolas y naves de combate, sin olvidar, claro, está la ansiedad que producía abrir el sobre de figuritas para llenar el álbum. V invasión extraterrestre se inició como una miniserie y dado su éxito continuó como serie de 19 capítulos, lamentablemente su final no estuvo al nivel que alcanzó su éxito ni tampoco dejó conforme a sus seguidores; pero no obstante V invasión marcó una época y una manera de hacer televisión, representa una joya televisiva para quienes consideramos a los 80 como la década de oro de las series televisivas.