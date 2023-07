El diablero de la luna llora en tus pisadas

- Me hizo madurar como intérprete, pero creo que profundicé mi raíz tucumana en Tilcara. La música andina es una música ajena a mí, aunque convivo diariamente con ella y la disfruto muchísimo. He logrado conocer en profundidad la música andina; me di cuenta de que no sólo es necesario tocar bien, sino tener una raíz muy bien puesta en este lugar. Porque esta música tiene una energía muy particular que no es fácil reproducir. No es fácil tocar una quena como la tocan acá. Conozco a quenistas, a vientistas de otros lugares, a los que les falta el corazón, esa raíz. Y yo no quiero caer en eso porque me siento muy cómodo con la música criolla de Tucumán, de Salta.